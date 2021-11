Politiet stoppet ulovlig vaksinering på flyplass

utenriks

Da politiet ankom stedet var omkring 80 personer samlet utenfor flyplassen. Omtrent 150 mennesker, som ville bli vaksinert, ventet ved innsjekken.

Lübeck flyplass eies av entreprenøren og legen Winfried Stöcker, som selv har utviklet koronavaksinen som ble delt ut. Kontoret hans bekreftet i april 2020 at vaksinen var under utvikling, og at Stöcker testet den på seg selv.

Ettersom vaksinen ikke er godkjent for bruk, var kampanjen et brudd på den tyske legemiddelloven. Politiet tok beslag i vaksineprøver, brukte kanyler og lister over personer som hadde fått vaksinen. Politiet anslår at om lag 50 mennesker hadde blitt vaksinert før det ble stoppet.

