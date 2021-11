utenriks

Talsmann for sykehuset, Vaclav Ricar, orienterte om situasjonen på tsjekkisk fjernsyn lørdag kveld.

Tidligere lørdag opplyste en talsmann for landets folkehelsemyndighet at de etterforsket et mistenkt tilfelle av omikronsmitte hos en person som hadde vært i Namibia.

Det er stor smitte i det østeuropeiske landet. Torsdag erklærte statsminister Andrej Babis unntakstilstand i 30 dager for å håndtere den økende smitten.

(©NTB)