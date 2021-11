Belgia: Seks briter pågrepet i Airbnb-narkosak

utenriks

De seks er alle fra London og er i alderen 25 til 43 år. De ble pågrepet denne uken og vil bli sittende varetektsfengslet mens etterforskningen pågår, heter det i en uttalelse fra den belgiske påtalemyndigheten.

Mennene ble tatt etter at politiet klarte å bryte opp en britisk kriminell gjeng som angivelig var involvert i internasjonal narkotikahandel. De skal ha smuglet store forsendelser med kokain inn i havnen i den nordbelgiske byen Antwerpen og deretter ha brukt boliger leid gjennom Airbnb og Booking.com til å oppbevare stoffet.

På en leid bolig i Kalmthout, et landlig område like nord for Antwerpen, fant politiet 580 kilo kokain. I landsbyen Sint-Niklaas ble det funnet 98 teipede pakker med kokain i kofferter.

