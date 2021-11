Marokko innfører innreiseforbud

utenriks

Landets utenriksdepartement skriver på Twitter at beslutningen om flystans er tatt for å «bevare alt som er oppnådd i kampen mot pandemien og for å beskytte landets borgere» fra å bli smittet av den nye virusvarianten.

I 2020 stengte Marokko grensene i flere måneder på grunn av pandemien i frykt for at landets helsevesen ikke ville klare å håndtere bølgen av koronasyke pasienter slik man så at situasjonen var i Europa.

Marokko har et av Afrikas høyeste smittetall, men det nordafrikanske landet har samtidig et av kontinentets høyeste vaksinetall. 66 prosent av befolkningen har fått minst én vaksinedose.

