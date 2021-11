USA roser Sør-Afrika for å ha oppdaget ny virusvariant

utenriks

Lovprisingen er et lite tilslørt stikk mot Kinas håndtering av det opprinnelige utbruddet av koronaviruset, skriver nyhetsbyrået AFP.

Utenriksminister Antony Blinken snakket med Sør-Afrikas minister for internasjonale relasjoner og samarbeid Naledi Pandor, og de to diskuterte et samarbeid for å vaksinere folk i Afrika mot koronaviruset, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.

– Blinken berømmet særlig Sør-Afrikas forskere for den raske identifiseringen av omikronvarianten og Sør-Afrikas regjering for å åpent dele denne informasjonen, noe som burde tjene som en modell for verden, heter det i uttalelsen.

USA har gjentatte ganger, først i Donald Trumps presidentperiode og deretter under Joe Biden, kritisert Kina for ikke å være åpne om opprinnelsen til koronaviruset, som først ble oppdaget i desember 2019 i Wuhan.

Amerikanske myndigheter har også anklaget Kina for å vente for lenge med å dele viktig informasjon om utbruddet og mener mer åpenhet ville hjulpet i kampen mot virusspredningen.

Pandemien er en av flere årsaker til det spente forholdet mellom USA og Kina. Stormaktene krangler også om blant annet handel, menneskerettigheter og forholdet til Taiwan.

