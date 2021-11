Filippinene stenger grensene for turister igjen

utenriks

Turister skulle få slippe inn fra 1. desember, men risikoen for å slippe inn den nye varianten i et land der mesteparten av befolkningen er uvaksinert, førte til at helsemyndighetene snudde.

Turisme er en viktig næring for den filippinske økonomien og utgjorde nær 13 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2019. Den gang var det nærmere åtte millioner turister som besøkte landet. I fjor falt tallene til 5,4 prosent av BNP og 1,48 millioner turister.

Drøyt en tredel av Filippinenes 110 millioner innbyggere er vaksinert.

