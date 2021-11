Hollywood-stjerne vil ikke bli guvernør i Texas

utenriks

I en video publisert søndag kveld sier den prisbelønte skuespilleren at politisk lederskap ikke var den veien han vil velge «på dette tidspunkt».

McConaughey sier han i stedet vil bruke tiden på å støtte bedrifter og stiftelser som skaper muligheter for andre til å lykkes.

Kampen om å bli den neste guvernøren i Texas er i ferd med å bli en av de mest profilerte i USA i 2022. Republikaneren Greg Abbott forsøker å sikre seg sin tredje periode, mens demokraten Beto O'Rourke, som tapte kampen om en plass i Senatet, forrige måned kunngjorde at han kaster seg inn i valgkampen.

Den 52 år gamle Hollywood-stjernen, kjent for filmer som «Dazed and Confused» og «Dallas Buyers Club», sa aldri hvilket parti han ville stille for da han vurderte å kaste seg inn i guvernørkampen. McConaughey har også unngått å kommentere spesifikke politiske saker, og han har heller ikke tatt standpunkt i betente saker i delstaten.

– Politikere? De gode kan hjelpe oss å komme dit vi må, ja, sa McConaughey i videoen som ble lagt ut på Twitter. Men la oss være tydelige, de kan ikke gjøre noe for oss med mindre vi velger å gjøre noe for oss selv, la han til.

