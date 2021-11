Biontech sier Pfizer-vaksinen trolig virker mot omikron-varianten

utenriks

– Vi anser det som trolig at vaksinen gir betydelig beskyttelse mot alvorlig sykdom forårsaket av omikron, sier administrerende direktør i Biontech, Ugur Sahin, tirsdag.

Tidligere har sjefen for konkurrenten Moderna, Stéphane Bancel, uttalt at det ser ut som effektiviteten til vaksinene vil være mindre mot omikronvarianten, som ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke.

Sahin sier videre at han venter at laboratorietester kommer til å vise en noe mindre beskyttelse mot mild eller moderat sykdom forårsaket av omikron, men at hvor mye mindre beskyttelsen er, er vanskelig å fastslå.

– I mine øyne er det ingen grunn til å være spesielt bekymret. Det eneste som bekymrer meg for øyeblikket er at det er mange som ikke er vaksinert i det hele tatt, sier han.

