HRW anklager Taliban for drap og forsvinninger

utenriks

Drapene og bortføringene har funnet sted til tross for at Taliban lovet amnesti til tidligere tjenestemenn og ansatte i landets sikkerhetsstyrker, slår menneskerettsorganisasjonen fast i rapporten «No Forgiveness for People Like You».

Rapporten dokumenterer at 47 tidligere medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene og etterretningstjenesten, som overga seg eller ble pågrepet av Taliban mellom 15. august og 30. oktober, enten ble drept eller har forsvunnet.

Bare i de fire provinsene Ghazni, Helmand, Kandahar og Kunduz har Taliban trolig gjennomført over 100 utenomrettslige henrettelser eller bortføringer, ifølge opplysninger Human Rights Watch har innhentet uten å kunne verifisere.

Lovet amnesti

– Taliban-ledelsens lovede amnesti har ikke hindret lokale kommandanter i å gjennomføre utenomrettslige henrettelser eller bortføre tidligere medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene, sier Patricia Gossman i Human Rights Watchs Asia-avdeling.

– Det er nå opp til Taliban å forhindre ytterligere drap, stille de skyldige til ansvar og kompensere ofrenes familier, sier hun.

Human Rights Watch har intervjuet nærmere 70 personer i fire provinser over telefon, først og fremst øyenvitner til drap og bortføringer, slektninger av ofre, tidligere tjenestemenn, journalister, helsearbeidere og Taliban-medlemmer.

«De som var ansvarlige for grusomheter, kan ikke tilgis», sa en av Taliban-kommandantene de snakket med.

Registrering

Talibans øverste ledelse har oppfordret tidligere medlemmer av sikkerhetsstyrkene til å gi fra seg våpnene og registrere seg, mot å få et brev der sikkerheten deres garanteres.

Lokale Taliban-styrker har imidlertid brukt denne registreringen til å pågripe, drepe eller bortføre flere personer, bare dager etter at de har registrert seg.

Taliban har også benyttet det tidligere regimets lister over ansatte for å spore opp folk, for deretter å gjennomføre utenomrettslige henrettelser, ifølge Human Rights Watch.

Et av ofrene var Baz Muhammad, som jobbet for den afghanske etterretningstjenesten (NDS) i Kandahar. Han ble pågrepet av Taliban-soldater i slutten av september og ble senere funnet drept av slektninger.

Nattlige raid

Taliban har også banket på dørene til tidligere statsansatte om nettene, for til tider å pågripe eller bortføre dem.

– Talibans nattlige raid er forferdelige, sier en aktivist i Helmand-provinsen. Påskuddet for å gjennomføre dem er å avvæpne tidligere medlemmer av sikkerhetsstyrkene, som ikke har levert inn våpnene frivillig, forteller aktivisten.

De aller fleste som forsvinner, blir pågrepet under slike aksjoner. Familiene kan verken melde fra eller spørre hva som har skjedd med dem som forsvinner. Noen av ofrene blir gjenstand for utenomrettslige henrettelser, noen forsvinner for aldri mer å komme til rette, mens andre blir fengslet uten at Taliban vil opplyse hvor de blir holdt.

Et av ofrene i Helmand-provinsen var Abdul Raziq, en tidligere offiser i de afghanske sikkerhetsstyrkene. Han overga seg i slutten av august, men familien vet ikke om han lenger er i live, eller om han blir holdt fanget.

Bortføringene og drapene har skapt stor frykt blant tidligere statsansatte i Afghanistan, der mange hadde et håp om at Taliban skulle gjenopprette sikkerheten og få en slutt på de mange hevndrapene som i årevis har preget landet.

Jakter på IS

I Nangarhar-provinsen har Taliban-soldater gått etter folk som de mistenker for å støtte den enda mer ytterliggående islamistgruppa Den islamske staten i Khorasan-provinsen (IS-K), som har gjennomført en rekke terroraksjoner siden Taliban kom til makten.

FN har slått fast at Taliban har gjennomført en rekke utenomrettslige henrettelser av mistenkte ISK-sympatisører og medlemmer, mens andre er fengslet uten å få sine saker prøvd for en domstol.

Mange av ofrene er plukket ut fordi de er salafister, eller fordi de tilhører stammer som Taliban ligger i strid med.

Lovet å granske

I slutten av september kunngjorde Taliban-ledelsen at de ville opprette en kommisjon som skulle granske rapporter om menneskerettsbrudd, korrupsjon og andre forbrytelser begått av egne medlemmer.

Flere Taliban-soldater er siden fengslet etter å ha blitt funnet skyldig i tyveri, andre for korrupsjon.

Overfor Human Rights Watch hevder Taliban-ledelsen at kommisjonen har gransket meldingene om utenomrettslige henrettelser og bortføringer, men uten å finne belegg for dem. Dette reagerer Gossman sterkt på.

– Talibans grunnløse påstand om at de vil slå ned på overgrep og stille de skyldige til ansvar, har så langt bare vært et PR-framstøt, sier hun.

– Den manglende ansvarligheten viser at FN fortsatt må overvåke menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan og etterforske og rapportere om det som skjer, sier Gossman.

(©NTB)