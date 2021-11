Irakisk jihadist dømt for folkemord – holdt mor og barn som slaver

utenriks

Dommen er den første i verden der et IS-medlem er dømt for folkemord på minoritetsgruppen yazidiene. Irakeren Taha Al-Jumailly (29) ble tirsdag dømt til livstid i fengsel, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han besvimte i rettssalen etter å ha fått dommen. Han finnes også skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, medvirkning til krigsforbrytelser og grov kroppsskade med døden til følge.

29-åringens advokater har under rettssaken avvist anklagene.

Holdt som slaver

Yazidiene er en kurdisktalende folkegruppe som lever i Irak og flere andre land i Midtøsten og som har sin egen religion. Tusenvis av yazidi-kvinner ble holdt som slaver i perioden da den ekstreme islamistgruppen IS kontrollerte store deler av Irak og Syria.

IS erobret store områder i Nord-Irak under en lynoffensiv i 2014. Yazidiene ble ansett som djeveldyrkere av islamistene og utsatt for omfattende forfølgelser. Mange tusen yazidier søkte tilflukt på Sinjar-fjellet, hvor en omfattende evakuering etter hvert ble igangsatt.

Ekstremistenes overgrep og drap førte til at flere hundre tusen yazidier ble drevet på flukt eller tatt til fange, ifølge FN. Flere tusen mennesker ble drept.

Femåring døde

Retten i Frankfurt mener Al-Jumailly og hans tidligere kone, en tysk kvinne, kjøpte en yazidi-kvinne og en liten jente som de holdt som slaver. Dette skjedde da ekteparet bodde i IS-kontrollerte Mosul i 2015.

Senere flyttet de til byen Falluja lenger sør i landet. Her skal Al-Jumailly ha lenket jenta fast utendørs i 50 varmegrader som straff for at hun tisset i senga. Jenta, som var fem år gammel, døde av tørst.

Al-Jumailly ble utlevert til Tyskland for to år siden etter å ha blitt pågrepet i Hellas.

Ekskona dømt

Irakerens ekskone ble i oktober dømt til ti års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten, slaveri og medvirkning til drap på femåringen. Dommen ble anket av påtalemyndigheten som mente den var for mild.

Den drepte jentas mor har vitnet i begge rettssakene. Hun har beskrevet datterens lidelser og en rekke voldtekter som hun selv ble utsatt for da IS inntok landsbyen hennes i Sinjar-fjellene i august 2014.

I tillegg til livsvarig fengsel er Al-Jumailly dømt til å betale 50.000 euro i erstatning til kvinnen, som kun er identifisert med fornavnet Nora.

Massehenrettelser

Tidligere i år konstaterte FN-etterforskere at de hadde funnet klare bevis for at IS utsatte yazidiene for folkemord.

Ekstremistene ga yazidiene valget mellom å konvertere til islam eller dø. Flere tusen menn ble drept, og kvinner og barn ble voldtatt og holdt som sexslaver.

En del ble drept i massehenrettelser, mens andre ble skutt da de forsøkte å flykte. Andre døde av kulde og utmattelse i Sinjar-fjellene.

Kvinner ble solgt som slaver og misbrukt i flere år. FN mener motivet var å hindre kvinnene i å stifte familier og få barn som kunne videreføre yazidienes kultur.

Kjøpt og solgt

Tyskland, der mange yazidier søkte tilflukt, er ett av få land som har rettsforfulgt og domfelt personer for forbrytelser mot menneskeheten begått i IS-kontrollerte områder.

Den tidligere yazidi-slaven Nadia Murad ble tildelt Nobels fredspris i 2018. Hun mener forbrytelsene mot yazidiene burde vært håndtert av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) eller en egen krigsforbryterdomstol.

Nora og hennes datter skal ha blitt kjøpt og solgt som slaver flere ganger før de havnet hos Taha Al-Jumailly og hans tyske kone.

I Falluja ble de tvunget til å gjøre husarbeid og leve i tråd med konservativ islam. De fikk lite mat og ble straffet med slag når «eierne» mente de hadde gjort noe galt.

(©NTB)