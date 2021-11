Japan har bekreftet sitt første tilfelle av omikron

utenriks

Den smittede er en mann i 30-årene som skal ha kommet til landet fra Namibia, ifølge en talsmann for japanske myndigheter. Mannen er nå i isolasjon.

Opplysningen kommer dagen etter at Japan stengte grensene for alle nye tilreisende fra utlandet for å hindre omikronvariantens inntog.

Kun japanske borgere og utenlandske personer som allerede bor i landet, slipper over grensa, med noen få unntak. Personer som kommer fra områder med kjent omikron-smitte, må bli på karantenehotell i tre til ti dager.

Japan har bare hatt litt over 18.300 koronatilfeller gjennom pandemien, samtidig som de har unngått strenge nedstenginger. Nesten 77 prosent av befolkningen er vaksinert.

