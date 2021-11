Vaksine-sjef advarer om svakere effekt mot omikron

utenriks

– Jeg tror det blir snakk om et betydelig fall i effektivitet. Jeg vet ikke hvor mye, for vi er nødt til å avvente data, men alle forskere jeg har snakket med sier at «dette blir ikke bra,» sier Bancel til Financial Times, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Før deltavarianten ble den dominante varianten viste Moderna-vaksinen en effektivitet mot koronasmitte på 86 prosent. Da delta tok over sank effektiviteten til 76 prosent, ifølge en studie som ble offentliggjort i august.

Ifølge Bancel gjør de mange mutasjonene i piggproteinet til omikronvarianten det sannsynlig at vaksinene som er i bruk må modifiseres.

