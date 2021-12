Bekreftet omikron-smitte på konsert i Danmark

utenriks

På konserten med DJ Martin Jensen i Aalborg i helgen var det en koronasmittet person blant publikum, og myndighetene opplyste tirsdag at de mistenker at det dreier seg om omikron-varianten.

Onsdag opplyser Styrelsen for Pasientsikkerhed til Danmarks Radio (DR) at prøvene bekrefter at personen er smittet med denne varianten av koronaviruset.

Det var omtrent 1.600 publikummere til stede under konserten. I tillegg har rundt 400 personer som oppholdt seg i kultursenterets foajé i samme tidsrom blitt bedt om å teste seg.

