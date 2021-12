CNN suspenderer Chris Cuomo for å ha hjulpet guvernørbroren

utenriks

CNN sier i en uttalelse at dokumenter som ble offentliggjort av New Yorks justisminister mandag, viser at han var mer involvert i håndteringen av skandalen rundt broren Andrew Cuomo, som da var guvernør i delstaten, enn kanalen først kjente til.

– Derfor har vi suspendert Chris på ubestemt tid i påvente av ytterligere evaluering, heter det i en uttalelse. Chris Cuomos program «Cuomo Prime Time» er et av CNNs mest populære.

I august måtte Cuomo, som da hadde sittet som guvernør i ti år, gå av på grunn av en rekke anklager om seksuell trakassering.

Mandag skrev The New York Times at tusenvis av sider med nye bevis og vitneforklaringer viser hvordan Andrew Cuomo stolte på en gruppe allierte, blant dem broren, for å legge strategier for hvordan han skulle avlede og overleve de mange anklagene.

Chris Cuomo tilbød seg blant annet å kontakte kilder, inkludert andre journalister, for å finne ut om flere kvinner planla å stå fram offentlig med anklager mot storebroren.

