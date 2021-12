Danmark innfører innreiseforbud for ti afrikanske land

utenriks

– Vi har trukket i nødbremsen for ti afrikanske land, forteller statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag.

Det danske utenriksdepartementet fraråder også reiser til de ti landene. Så langt er det bekreftet sju tilfeller av omikronvarianten i Danmark. Varianten ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke.

Regjeringen innfører ikke noen nye tiltak i Danmark onsdag, men statsministeren kommer med en kraftig oppfordring til befolkningen om å ta en tredje vaksinedose.

– Jeg vil oppfordre meget, meget sterkt til at de eldre tar imot tilbudet om å ta en tredje dose av koronavaksinen. Å ta det tredje stikket er noe av det aller viktigste man kan gjøre nå, sa Frederiksen.

Hun understreker at resten av den voksne befolkningen i Danmark vil få et tilbud om en tredje dose i løpet av de kommende månedene. Frederiksen sier det er avgjørende at kommunene og regionene skrur opp kapasiteten slik at ingen må vente på å få tatt vaksinen.

– Alle som får tilbud om et tredje vaksinestikk skal få time til å ta det innen en uke i sin region, lovet hun.

– Akkurat nå har vi et åpent samfunn. Det skal vi gjøre alt vi kan for å bevare, av hensyn til næringslivet og til kulturlivet.

