EU-kommisjonen vil innskrenke asylretten

utenriks

Ifølge forslaget skal de tre landene få anledning til å se bort fra visse regler på asylområdet i seks måneder.

Asylretten gir flyktninger adgang og rett til å søke asyl mot forfølgelse og alvorlige overgrep begått i hjemlandet, og den er nedfelt i Flyktningkonvensjonen og Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Et stort antall flyktninger og migranter har de siste ukene ankommet Hviterussland, for deretter å forsøke å ta seg inn i EU via Polen, Latvia og Litauen.

Polen anklager Hviterussland for å sende migranter til EUs yttergrense som hevn for sanksjoner EU har innført mot president Aleksandr Lukasjenkos regime.

Internering

Ifølge EU-kommisjonens forslag skal de tre medlemslandene heretter kunne bruke opptil fire uker på å ta imot asylsøknader fra personer som ankommer grensa, mot ti dager som er regelen i dag.

De tre landene skal ifølge forslaget også kunne internere asylsøkere i sentre på grensa i opptil fire måneder.

Immigrasjonsadvokater mener en slik praksis innebærer at asylsøkere «de facto blir satt i forvaring», noe som strider mot internasjonale avtaler.

En familie

Ifølge forslaget vil de tre landene også få anledning til å innføre «forenklede og raskere nasjonale prosedyrer for å returnere mennesker», heter det i forslaget.

– Vi er en familie. Og når en av oss er under angrep, vil vi andre være der for ham, sa EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas da hun presenterte forslaget i Brussel onsdag.

– Det er dette budskapet vi ønsker å få fram med denne pakken, la hun til.

Nødsituasjon

– For å beskytte grensene og borgerne våre, gir vi fleksibilitet og støtte til medlemslandenes håndtering av denne nødssituasjonen. Uten å gå på kompromiss med menneskerettigheter, sier EU-kommissær Ylva Johansson.

EU-kommisjonen understreker i sitt forslag at medlemslandene ikke har anledning til å tvinge asylsøkere tilbake over grensa, slik soldater i Polen anklages for å ha gjort.

Asylsøkere som ankommer, skal også gis tilgang til advokater, og landene er fra første dag også pålagt å gi dem tak over hodet, mat, klær og helsetilbud.