Omikron-smitte bekreftet på konsert i Danmark

På konserten med artisten DJ Martin Jensen i Aalborg i helgen var det en koronasmittet person blant publikum.

Etter mistanke om at det kunne være snakk om omikron-varianten, ble det onsdag bekreftet at dette er tilfellet, opplyser Styrelsen for Pasientsikkerhed til Danmarks Radio (DR).

Alle de 1.600 publikummerne, samt 400 personer som oppholdt seg i kultursenterets foajé den samme kvelden, er blitt oppfordret til å teste seg.

– Det viktige er at folk testes så raskt som mulig i dag og igjen i overmorgen, og de må være særlig oppmerksomme på symptomer. Og dersom de har symptomer, må de gå i isolasjon og bli PCR-testet, sier visedirektør Birgitte Drewens ved Aalborg Kongress og Kultur Center (AKKC).

Helsemyndighetene i Danmark har den siste tiden skjerpet rutinene for smittesporing. Det anbefales nå at både nærkontakter og nærkontakters nærkontakter går i selvisolasjon og blir PCR-testet på dag én, fire og seks etter kontakt med den smittede.

