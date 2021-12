Oppgang på børsene i Asia

utenriks

I Japans hovedstad Tokyo gikk det både opp og ned før både hovedindeksen Nikkei 225 og den bredere Topix-indeksen var 0,8 prosent i pluss til lunsj.

Også Hongong åpnet med oppgang etter tre dager med tap. Hovedindeksen Hang Seng var oppe drøyt 1,3 prosent før pausen.

I Kina sto hovedindeksen i Shanghai var hovedindeksen svakt i pluss rundt klokka 11.30 lokal tid, mens hovedindeksen i Shenzhen var ned knappe 0,3 prosent.

Halvveis inn i dagen var hovedindeksen Kospi i Seoul oppe 1,6 prosent, mens den viktigste indeksen på Taiwan hadde gått opp 0,4 prosent.

Tirsdag advarte Moderna-sjef Stéphane Bancel om at eksisterende koronavaksiner sannsynligvis vil være mindre effektive mot den nye omikron-varianten.

Biontech sa imidlertid senere tirsdag at vaksinen de har utviklet i samarbeid med Pfizer trolig gir betydelig beskyttelse mot alvorlig sykdom forårsaket av omikron.

I USA gikk industriindeksen Dow Jones ned 1,9 prosent, den brede S&P 500 var ned 1,9 prosent mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,6 prosent.

Nedgangen i USA knyttes også til at landets sentralbanksjef samme dag sa at stimuleringstiltakene for den amerikanske økonomien kan trappes ned tidligere enn ventet, fordi trusselen om vedvarende høy inflasjon er blitt større.

