WHO advarer om «giftig blanding»

– Dette er en oppskrift på å avle fram og forsterke virusvarianter, sa sjefen i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

Han slo fast at verdens land må få fullvaksinert de med høy risiko for å få koronasykdom, og de som er sårbare for slik sykdom, så fort som mulig.

Tedros benyttet anledningen til å minne om at selv om verdens oppmerksomhet nå er rettet mot omikron-varianten av koronaviruset, som ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke, er det fortsatt delta-varianten som står for nesten alle smittetilfellene globalt.

– Vi må bruke de verktøyene vi allerede har for å hindre smitte og redde liv fra delta-varianten. Om vi gjør det, vil vi også hindre smitte og redde liv fra omikron-varianten. Men om land og individer ikke gjør det de kan for å hindre spredningen av delta, kommer de ikke til å hindre spredning av omikron heller, sa han.

