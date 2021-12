Amerikanske høyesterettsdommere ser ut til å ville innskrenke retten til abort

utenriks

Onsdag diskuterte dommerne hvorvidt en abortlov vedtatt i delstaten Mississippi skal opprettholdes eller anses som grunnlovsstridig. Loven forbyr abort etter 15 uker i svangerskapet, også når kvinnen er blitt utsatt for voldtekt eller incest.

Den nesten to timer lange diskusjonen tyder på at det kan bli flertall for å opprettholde Mississippis abortlov, melder flere nyhetsbyråer. De skriver også at enkelte av dommerne ser ut til å ville oppheve høyesterettsavgjørelsen «Roe vs. Wade», som har sikret kvinners rett til abort i USA siden 1973.

Blant dem er Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett, som begge ble utnevnt av Donald Trump da han var president.

Barrett argumenterte for at kvinner som ikke ønsker å ha omsorg for et barn, kan adoptere det bort, mens Kavanaugh uttalte at høyesterett ikke skal ta parti i abortsaken overhodet.

Etter at Trump sørget for å få utnevnt tre konservative høyesterettsdommere, er seks av domstolens ni medlemmer skeptiske til USAs nåværende abortpraksis.

Den gir kvinner rett til abort helt fram til 23. eller 24. uke i svangerskapet som følge av en høyesterettskjennelse i 1992.

