Argentinas ekspresident tiltalt for ulovlig overvåking

utenriks

Ifølge den 174 sider lange tiltalen beordret Macri ulovlig overvåking av familiemedlemmene til 44 sjøfolk som omkom da en av Argentinas ubåter forliste i 2017.

Ubåten ARA San Juan ble liggende på 900 meters dyp rundt 400 kilometer fra kysten av Argentina etter forliset. Årsaken til ulykken skal ha vært teknisk svikt.

Ofrenes pårørende har siden fortalt at representanter for myndighetene forfulgte, filmet, avlyttet og truet dem til ikke å fremme krav om erstatning etter forliset.

Macri, som nå leder opposisjonen i landet, er også tiltalt for ulovlig lagring og bruk av det ulovlig innhentede overvåkingsmaterialet.

Den 62 år gamle høyrepolitikeren var president fra 2015 til 2019. Han risikerer nå opptil ti års fengsel for brudd på Argentinas etterretningslov, men nekter straffskyld og hevder å være et offer for politisk forfølgelse.

– Jeg spionerte ikke på noen, jeg beordret aldri noen i min regjering til å spionere på noen, sa han under et rettsmøte tidligere i måneden.

(©NTB)