Den afrikanske union: Ingen grunn til panikk over omikron-varianten

– Vi er veldig bekymret, men vi er ikke engstelige for at situasjonen ikke kan håndteres. Det er ingen grunn til panikk. Vi er ikke forsvarsløse, sier John Nkengasong, som leder AUs helseorgan Africa CDC.

Den muterte omikron-varianten, som først ble registrert i Sør-Afrika for en drøy uke siden, har skapt frykt rundt om i verden for at den snart to år lange kampen mot pandemien ikke er helt over ennå. Flere steder har man på nytt innført blant annet munnbindpåbud og innreiserestriksjoner.

Nkengasong sier at de har ventet lenge på at kunne dukke opp en ny variant, og at de derfor var godt forberedt.

– Dette blir den fjerde bølgen vi står overfor på dette kontinentet, sier Nkengasong.

Antall koronainfeksjoner øker kraftig i Afrika, men det er uvisst hvor mange av dem som skyldes omikron-varianten.

I forrige uke ble det registrert i alt 52.300 nye koronainfeksjoner på hele det afrikanske kontinentet, en økning på 105 prosent sammenlignet med uken før. 31.000 av smittetilfellene ble registrert i Sør-Afrika.

Den nye virusvarianten er så langt registrert i Botswana, Ghana, Nigeria og Sør-Afrika, opplyser Nkengasong.

Kun 7 prosent av Afrikas 1,3 milliarder innbyggere er vaksinert. Så langt er det registrert rundt 8,6 millioner smittetilfeller, og over 223.000 koronarelaterte dødsfall, men det er trolig mange uregistrerte tilfeller.

