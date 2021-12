Forskere mener å ha funnet årsak til blodpropper knyttet til koronavaksine

utenriks

Vaksinen, som blir satt i en muskel i overarmen, kan noen ganger lekke ut i blodet. Et protein i blodet kan så feste seg til et av komponentene i AstraZeneca-vaksinen, har et forskerteam i Cardiff kommet fram til.

I sjeldne tilfeller vil dette sette i gang en kjedereaksjon hvor immunsystemet angriper disse, fordi det tror det er koronaviruset det angriper. Dette kan føre til at blodpropper dannes.

Forskerne fikk nødfinansiering fra britiske myndigheter for å forske på blodproppene, ifølge BBC.

En talsperson for AstraZeneca mener forskningen ikke gir endelige svar, men «interessante innsikter».

