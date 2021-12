Japan snur – tillater likevel flyginger til landet

utenriks

– Vi har bedt flyselskapene om å pause alle nye reservasjoner fra utlandet i én måned fra 1. desember, sa en talsperson for det japanske samferdselsdepartementet onsdag.

Kunngjøringen kom etter at det var blitt påvist omikron-smitte hos tilreisende to dager på rad. Etter å ha fått kritikk fra flere hold, både innenlands og utenlands, opplyser departementet torsdag at forespørselen til flyselskapene er trukket.

Flere land har innført restriksjoner for reisende, særlig til og fra det sørlige Afrika, etter at omikron ble oppdaget i Sør-Afrika forrige uke. Verdens helseorganisasjon (WHO) er blant dem som har kritisert tiltakene.

WHO mener reiseforbudene for å hindre spredningen av omikron-varianten av koronaviruset ikke vil være effektive.

Japan har hatt strenge innreiserestriksjoner gjennom hele pandemien, og nesten alle internasjonale reiser til landet har vært forbudt. I november ble det smått lempet på reglene, slik at noen studenter og forretningsreisende kunne få innreise, men dette ble skrotet da omikron-varianten ble oppdaget.

Landet har også forbudt alle som ikke er statsborgere fra å reise inn i landet om de kommer fra ti land i det sørlige Afrika.

(©NTB)