Regjeringen og Folkhälsomyndigheten planlegger nye smitteverntiltak, ettersom koronasmitten i landet fortsetter å øke. Varianten omikron skaper også bekymring.

Sosialminister Lena Hallengren (S) sier at situasjonen ikke er kritisk, men såpass alvorlig i visse regioner at det kan bli nødvendig med nye tiltak. Det er også fortsatt for mange uvaksinerte, sier hun.

Den svenske regjeringen vil i nær fremtid legge fram et forslag om vaksinepass på blant annet restauranter og treningssentre.

