Tyskland stenger ned for uvaksinerte

utenriks

– Kultur- og fritidsaktiviteter vil kun være åpent for fullvaksinerte eller de som har vært covid-syke, kunngjorde avtroppende statsminister Angela Merkel torsdag ettermiddag.

Tiltaket omfatter ikke butikker som selger matvarer, medisin og andre nødvendige produkter, påpeker Merkel.

Private samlinger for uvaksinerte begrenses til én husholdning pluss to personer.

Landets nattklubber vil også holdes stengt dersom smitten passerer et gitt nivå i regionen. I tillegg innføres det nye begrensninger på antall tilskuere på idretts- og kulturarrangementer. Maks 30 til 50 prosent av sitteplassene skal fylles.

68,7 prosent av den tyske befolkningen er fullvaksinert, et stykke under regjeringens mål om 75 prosent.

Tyskland innfører ikke et påbud om å vaksinere seg, men Merkel sier at hun ville stemt ja til å innføre et slikt tiltak dersom det skulle bli aktuelt. Merkel har kun dager igjen som statsminister før Olaf Scholz tar over roret. Scholz har åpnet for at et slikt tiltak kan bli aktuelt, og han har varslet at forslaget vil bli stemt over når han tar over.

Smitten er på vei opp i Tyskland, og torsdag ble det registrert over 73.000 nye smittetilfeller i landet. Det nåværende smittetrykket er 439,2 smittede per 100.000 innbyggere.

– Situasjonen i landet vårt er alvorlig, sier Merkel.

