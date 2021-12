USA advarer Russland mot Ukraina-konfrontasjon

utenriks

Torsdag møttes USAs utenriksminister Antony Blinken og hans russiske motpart Sergej Lavrov i Stockholm.

I år arrangeres det årlige ministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i den svenske hovedstaden.

Ukrainakonflikten sto høyt på agendaen på torsdagens møte. Russlands økende militære aktivitet nær Ukrainas grense har skapt uro både i Kiev og i nærliggende Nato-land. Flere land har uttrykt bekymring for at Russland skal invadere Ukraina. Russland har i tillegg pågrepet tre ukrainere, mistenkt for spionasje, skriver DPA.

– Vi er dypt bekymret for Russlands planer om fornyet aggresjon mot Ukraina, sier Blinken.

Han ber Russland om å trappe ned situasjonen og heller benytte seg av diplomatiske metoder.

Russland ønsker Biden-møte

Blinkens russiske motpart, Sergej Lavrov, sier at han også håper på en diplomatisk løsning.

– Som president Putin har uttalt, ønsker vi ikke noen konflikter, sier Lavrov, som samtidig advarer Natos styrker mot å være for tett på Russlands grenser.

Lavrov sier samtidig at Russland ønsker å foreslå en ny europeisk sikkerhetspakt, som han håper vil bidra til å bremse opp Natos framstøt mot øst.

Russland ønsker nå et møte mellom president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden, opplyser Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

– Datoen er ennå ikke bestemt. Det er krevende å finne ledige tidspunkt i kalenderen til de to lederne, men kontakt er svært viktig, våre problemer er økende, sier Rjabkov.

– En trussel

Forholdet mellom landene har vært spent siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Siden har ukrainske regjeringsstyrker ligget i krig med russiskstøttede separatister i Donetsk og Lugansk øst i Ukraina.

Ifølge ukrainske myndigheter har Russland nå stasjonert 115.000 soldater nær grensa til Ukraina, og ukrainske ledere har anklaget Kreml for å planlegge en invasjon av Øst-Ukraina. Russland har på sin side anklaget Ukraina for å styrkeoppbygging i området.

Ukrainas mål om å få tilbake Krim-halvøya er en direkte trussel mot Russland, uttalte president Vladimir Putins torsdag via sin talsperson, Dmitrij Peskov.

Ukraina er ikke medlem av Nato, men er en såkalt Nato-partner. Denne uka ba Ukraina Nato om mer støtte i konflikten.

Norge ber Russland vise ansvar

Også Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt er til stede på møtene i Stockholm. I forkant av møtet gikk hun ut med en oppfordring til Russland om trappe ned det militære nærværet.

– Russland må vise ansvar og senke spenningsnivået ved å redusere sitt militære nærvær. En eventuell fornyet russisk militær innblanding i Ukraina vil ha høye politiske og økonomiske konsekvenser, sa Huitfeldt onsdag.

