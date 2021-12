Baldwin: Spørsmålet er hvem som puttet kulen i revolveren

utenriks

– Det er bare ett spørsmål som må besvares, og det er hvor den skarpe ammunisjonen kom fra, sier Baldwin i et intervju som ble sendt på TV natt til fredag norsk tid.

Intervjuet med ABC News er den første gangen Baldwin, som er både hovedrolleinnehaver og produsent på filmen, bretter ut om skyteepisoden 21. oktober. Filmfotograf Halyna Hutchins mistet livet i episoden, og kula traff også regissør Joel Souza i skulderen.

– Jeg trakk ikke av. Jeg ville aldri ha rettet et våpen mot noen og trukket av. Aldri, sier Baldwin i intervjuet.

Gråtkvalt

Han legger til at han og Hutchins hadde det til felles at de begge trodde rekvisittrevolveren var tom. Skytingen skjedde da de to øvde på en scene der Baldwin siktet rett i kameraet.

– Jeg tar fingeren av hammeren. Pang. Våpenet gikk av, forklarer Baldwin. Han sier videre at alle på settet fikk sjokk.

Baldwin sier at han først trodde Hutchins kunne ha svimt av eller fått hjerteinfarkt, og at han fikk beskjed om at hun var død først timer senere, etter et flere timer langt politiavhør.

Senere i intervjuet bryter skuespilleren sammen i gråt da han beskrev filmfotografen. Han sier at hun var «elsket og beundret» av alle som jobbet med henne.

Føler seg ikke skyldig

Baldwin sier han ikke føler skyld for Hutchins' død.

– Jeg mener at noen er ansvarlig for det som skjedde, men jeg vet ikke hvem det er. Men, jeg vet at det ikke er meg, sier han i intervjuet.

– Ærlig talt: For guds skyld, om jeg følte at jeg var ansvarlig, så hadde jeg kanskje tatt livet av meg, følger han opp.

Han sier at han ikke har noe å skjule, og at han fikk beskjed om at våpenet var «kaldt», bransjespråk for et trygt våpen.

Får støtte av innspillingsleder

Innspillingslederen som ga Baldwin våpenet, støtter opp om skuespillerens påstand om at han ikke trakk av. Det opplyste Lisa Torraco, som er en av advokatene til innspillingsleder Dave Halls, til ABC News tidligere torsdag.

Ifølge Torraco har Halls helt tiden sagt at han tror våpenet gikk av ved en feil.

– Fram til Alec sa det, var det rett og slett veldig vanskelig å tro, men Dave har sagt til meg siden dagen jeg møtte ham at Alec ikke trakk av, sa hun.

Myndighetene har sagt at Baldwin fikk beskjed om at våpenet var trygt, men de etterforsker fortsatt hvordan den skarpe ammunisjonen endte opp i rekvisittvåpenet.

Slapp håndtering

I et søksmål rettet av filmens manuskonsulent heter det at verken manuset eller regissøren ba Baldwin trekke av, men at han gjorde det uansett.

Etterforskerne har sagt at det var «noe slapp» våpenhåndtering på settet. De mener det er for tidlig å slå fast om det vil bli tatt ut tiltalte, men det pågår to sivile søksmål der spørsmål om ansvaret for skytingen står sentralt.

Baldwin sier i intervjuet at han sammen med våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed øvde med våpenet før innspillingen, og at hun da framsto både dyktig og ansvarlig.

– Jeg antok at hun, siden hun var der og var ansatt, var kapabel til å gjøre jobben, sier han.

Gutierrez-Reed har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med saken. Advokaten hennes har sagt at hun ikke ladet våpenet, og at hun er utsatt for sabotasje.

ABC har også laget et to timer langt dokumentarprogram om hendelsen under filminnspillingen, og dette skal vises neste uke.

