Fem omikron-tilfeller påvist i New York

– Dette er ikke grunn til panikk. Vi visste at denne varianten kom, og vi har redskapene til å stoppe spredningen, tvitret guvernør Kathy Hochul etter at de fem tilfellene ble påvist i USAs fjerde mest folkerike delstat.

Blant de nye smittede er en person bosatt på Long Island som nylig hadde vært i Sør-Afrika, og også folk bosatt i nabolagene Queens og Brooklyn inne i storbyen.

Den geografiske spredningen av tilfellene tilsier at varianten allerede har spredt seg blant byens innbyggere og at de ikke har noen tilknytning, sier New York-ordfører Bill de Blasio.

Tidligere ble det kjent at en person i delstaten Minnesota har fått påvist varianten etter å ha deltatt på en anime-konferanse sammen med 50.000 andre i New York by. Hochul har bedt deltakerne teste seg.

Også en kvinne i Colorado har fått påvist varianten etter en reise til Sør-Afrika. Landets første tilfelle ble påvist i California onsdag. Også dette stammer fra en person som hadde vært i Sør-Afrika.

