Forskere i Sør-Afrika: Omikron spres tilsynelatende dobbelt så raskt som delta

utenriks

Delta har hittil vært den mest smittsomme koronavarianten. Den raske smittespredningen skyldes muligens en kombinasjon av smittsomhet og en evne til å vri seg unna kroppens immunforsvar, mistenker forskerne, som ennå ikke vet hvor mye hver av disse faktorene spiller inn.

– Vi er ikke sikre på hvordan miksen er, sier Carl Pearson ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, som ledet analysen, til The New York Times.

– Det er mulig at det også er mindre smittsomt enn delta, sier han om omikron.

De foreløpige funnene kommer fra noen av de samme forskerne som torsdag opplyste at den nye varianten kan tyde på økt risiko for reinfeksjon. De påpeker at arbeidet er pågående og vil bli oppdatert etter hvert som mer data kommer inn.

Funnene ble publisert på Twitter fredag og er ennå ikke fagfellevurdert.

(©NTB)