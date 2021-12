Flere koronarelaterte dødfødsler i Danmark

utenriks

Mellom 1. juni og november var det elleve dødfødsler fordi gravide hadde covid-19-smitte.

Fra mars 2020 til mars 2021 ble det registrert fire dødfødsler. Det skriver Ugeskriftet, som gis ut av den danske Lægeforeningen.

Alle barna var forløst i tredje tremester og var nesten fullbårne. Legenes oppfatning er at barna hadde overlevd hvis mødrene ikke var blitt smittet med korona.

– Data fra England har hele tiden vist at det ved smitte var økt risiko for å få et dødt barn, men det har vi ikke kunnet se i Danmark, før nå, sier Annemette Wildfang Lykkebo, formann for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Lav vaksinedekning blant gravide er en mulig årsak til koronarelaterte dødfødsler.

57 prosent av gravide kvinner i Danmark er vaksinert, ifølge tall fra helsemyndighetene. Til sammenligning er 76 prosent av den generelle befolkningen fullvaksinert.

