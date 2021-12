Israelsk politi drepte palestiner mistenkt for knivangrep i Jerusalem

utenriks

Det folksomme området i det okkuperte Øst-Jerusalem er ofte åsted for sammenstøt og demonstrasjoner.

Ambulansetjenesten Magen David Adom opplyser at en ultraortodoks jødisk mann i 20-årene behandles for stikkskader, og at tilstanden er moderat til alvorlig.

Gjerningspersonen ble «skutt ned», sier ambulansetjenesten, og palestinske Røde Halvmåne sier han ble drept.

Video som sirkulerer på nett, viser tilsynelatende en politibetjent som skyter en palestinsk mann på bakken. En annen video viser tilsynelatende væpnet politi som hindrer helsepersonell i å nå fram til mannen. Videoene virker autentiske, skriver nyhetsbyrået AP.

Den israelske avisa Haaretz skriver at bilder av hendelsen viser at palestineren blir skutt minst to ganger mens han ligger på bakken.

Israelsk politi har offentliggjort overvåkingsbilder som viser at gjerningsmannen knivstakk en jødisk mann før han forsøkte å stikke en politibetjent, hvorpå han ble skutt og falt i bakken. Ifølge politiet var han en 25 år gammel mann fra den okkuperte Vestbredden.

– Politiets årvåkenhet og raske reaksjoner førte til nøytralisering av terroristen, sier politiet.

Den militante palestinske islamistbevegelsen Hamas hyller angrepet som «nytt heltemot», men tar ikke på seg ansvaret for det.

Etter hendelsen brukte israelske styrker tåregass for å spre palestinerne som hadde samlet seg ved Damaskusporten.

