Over 100 pågrepet i Pakistan etter drap på blasfemianklaget utlending

utenriks

Statsminister Imran Khan kalte lørdag angrepet «en skammens dag for Pakistan», og sa at han har snakket med Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa om saken.

I Pakistan kan selv den minste antydning til fornærmelse av islam utløse protester og lynsjing.

Khan lover at de ansvarlige bak drapet kommer til å bli straffeforfulgt.

Hendelsen skjedde fredag i Sialkot, et distrikt som ligger i Punjab-provinsen. Der har lokalt politi sagt at det var spredt rykter om at Priyantha Diyawadana hadde revet ned en religiøs plakat og kastet den i en søppelbøtte.

Tok selfies med forbrent kropp

Tahir Ashrafi, en spesialrepresentant for statsminister Imran Khan i spørsmål om religiøs harmoni, bekrefter at over 100 personer er pågrepet. Han sier at ansatte på fabrikken, som lager sportsutstyr, hadde klaget over at Diyawadana var en svært streng sjef.

– Politi etterforsker denne saken fra ulike vinkler, blant annet fra et ståsted om at noen fabrikkarbeidere spilte et religiøst kort for å hevne seg på sjefen, sier Ashrafi.

Videoopptak delt i sosiale medier viser en gjeng som slår Priyantha Diyawadana, mens de roper slagord mot blasfemi. Andre opptak viser at kroppen hans settes fyr på, og en veltet bil som som skal ha tilhørt ham.

Mange av dem som var til stede, gjorde ingen forsøk på å skjule identiteten sin, og noen tok også selfies foran det brennende liket.

Ingen grep inn

Rundt 800–900 mennesker slepte liket etter seg, ifølge Hasaan Khawar, en talsmann for Punjabs provinsregjering. Han sier at obduksjon er gjennomført og at levningene er overlatt til srilankiske myndigheter.

Advokat Malik Nasem Awam, som bor i Sialkot, sier at han er bekymret over hvordan saken kan skade landets rykte.

– Jeg er ikke i stand til å si hvor flau jeg er. Det ville vært annerledes hvis det var noen som gjorde dette som enkeltperson, men her var en hel folkemengde til stede og så på, uten å prøve å redde ham, sier advokaten.

Nesten alle landets politiske og religiøse partier har fordømt hendelsen.

Sri Lankas president er sjokkert over drapet og ber Pakistan straffe alle som har hatt befatning med saken.

Amnesty bekymret

– Amnesty er dypt bekymret over den grusomme lynsjingen og drapet på en srilankisk fabrikksjef i Sialkot, angivelig som følge av anklager om blasfemi, uttaler Amnesty International på Twitter.

Amnesty ber myndighetene i Pakistan om umiddelbart å iverksette en uavhengig, upartisk og rask etterforskning for å stille gjerningsmennene til ansvar.

– Hendelsen understreker hastverket med å korrigere et miljø som tilrettelegger for misbruk og som setter liv i fare, skriver Amnesty.

Anklager om blasfemi blir ofte brukt som unnskyldning for å ta hevn på noen, og minoriteter rammes i stor grad, mener menneskerettsgrupper.

Forrige søndag stakk tusener av mennesker en politistasjon i Charsadda nordvest i landet i brann etter å ha krevd at politiet måtte overlevere en mann som var anklaget for å ha brent Koranen.

I april 2017 ble universitetsstudenten Mashal Khan lynsjet av en sint mobb som anklaget ham for å ha publisert blasfemisk innhold på nettet.

I 2014 ble et kristent par lynsjet og satt fyr på i Punjab etter at de var blitt feilaktig anklaget for å ha svertet Koranen.

(©NTB)