Etiopia hevder å ha erobret strategisk viktige byer

Byene Dessie og Kombolcha ligger nord i det sentrale Etiopia, i Amhara-regionen, langs en hovedfartsåre til hovedstaden Addis Abeba. Da Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF) tok over byene i oktober, skapte det frykt for at de ville marsjere mot hovedstaden.

De erobrede byene ligger knappe tolv kilometer fra hverandre og har en samlet befolkning på nesten 750.000.

Statsminister Abiy Ahmed sier ifølge den statlige nyhetskanalen EBC at opprørerne i TPLF har lidd tunge tap, og var ute av stand til å håndtere angrepet fra allierte styrker.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Ahmed har siden slutten av november hevdet å lede troppene fra fronten. Det ble kunngjort etter at TPLF hadde hatt en rekke viktige seire i borgerkrigen i landet.

Siden den gang har konflikten snudd nok en gang, og regjeringsstyrkene skal ha tatt flere byer. I forrige uke opplyste regjeringen at de hadde erobret verdensarvbyen Lalibela, som falt til TPLF i august, og Shewa Robit, som ligger 220 kilometer fra Addis Abeba.

TPLF-leder Debretsion Gebremichael tilbakeviste regjeringens påstander søndag. I en uttalelse sa han at opprørene hadde foretatt strategiske territorielle justeringer, og at de fortsatt var ubeseiret.

– Fienden blir sterkere, så vi må også være sterke og trappe opp kampen, sa Gebremichael.

