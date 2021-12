Kraftig fall i tyske industriordrer

utenriks

De nye tallene ble lagt fram mandag av det statistiske sentralbyrået Destatis. I forkant hadde økonomer ventet et langt mindre fall på rundt en halv prosent.

Det er et kraftig fall i ordrene fra aktører i andre land som trekker indikatoren ned. Industriordrene fra land utenfor eurosonen gikk ned med hele 18,1 prosent.

Også i august var det en kraftig nedgang i industriordrene i Tyskland. Myndighetene minner om at indikatoren pleier å svinge og at man derfor ikke bør legge for stor betydning i tallene for enkeltmåneder.

