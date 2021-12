Kroatia og Latvia melder om første omikrontilfeller

utenriks

Helsemyndighetene i Kroatia opplyser mandag at det er påvist to tilfeller av omikronvarianten i landet, og at det nå jobbes med å finne ut av hvordan smitten har kommet til landet. De to personene som har testet positivt på omikron, har ikke vært på reise i utlandet, men myndighetene antar at de ble smittet da de deltok på et næringslivsarrangement.

Også Latvia meldte mandag at de første to smittetilfellene av omikron er påvist i landet, melder det europeiske smittevernbyrået ECDPC. Dermed er omikronvarianten påvist i 18 land i EU-/EØS-området, men det er så langt ikke meldt om dødsfall i Europa knyttet til omikron, opplyser byrået mandag.

Omikronvarianten er hittil også påvist i 29 andre land i verden, ifølge ECDPC.

