utenriks

Det opplyser en talsmann for juntaen mandag.

76-åringen ble kort tid etter kuppet tiltalt for ulovlig import av walkietalkier samt brudd på koronarestriksjonene under valget i fjor høst. Siden har juntaen føyd til flere andre tiltalepunkter.

– Hun er dømt til to års fengsel i tråd med paragraf 505(b) og to års fengsel i tråd med landets lov for naturkatastrofer, sier talsmannen, Zaw Min Tun.

Siden kuppet er over 1.200 mennesker blitt drept og 10.000 er pågrepet, ifølge en lokal observatørgruppe.