utenriks

Tiltaket baner vei for å ytterligere øke landets vaksinasjonsgrad, som allerede er blant de høyeste i Europa.

Like under 90 prosent av alle over 12 år har fått minst én vaksinedose i Spania.

Nyheten kommer samme dag som Verdens helseorganisasjons (WHO) europeiske avdeling oppfordret europeiske land til å vaksinere barn i nettopp alderen 5 til 11 etter at man har sett en økning i smitte blant de yngste flere steder den siste tiden.

(©NTB)