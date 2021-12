Britisk minister: Kan nå en million omikrontilfeller innen januar

utenriks

– Det britiske helseinstituttet (UKHSA) anslår at antallet smittede med omikron er omtrent 20 ganger høyere enn antallet av bekreftede tilfeller. Trolig er det nåværende tallet på smittede med omikron nærmere 10.000, sa Storbritannias helseminister Sajid Javid onsdag kveld ifølge The Guardian.

– UKHSA anslår også at om det fortsetter slik vi ser det nå, at tallene dobler seg med to til tre dagers mellomrom, kan vi ha over en million smittede med omikron ved slutten av desember.

Det bor omtrent 68 millioner mennesker i Storbritannia.

Også ifølge The Guardian sa Javid at det nå er tillit til at omikron er langt mer smittsom enn deltavarianten, men at det fremdeles er mye som gjenstår å lære om den nye varianten.

