Tegn på at omikron gir mildere sykdom gir forsiktig optimisme i Sør-Afrika

Foreløpige resultater fra et sykehus i Sør-Afrikas hovedstad Pretoria, som står i sentrum av omikronutbruddet, viste at det den 2. desember bare var ni av de 42 pasientene på koronaavdelingen, som alle var uvaksinerte, ble behandlet for viruset og hadde behov for oksygen.

Det skriver Financial Times.

Resten av pasientene som teste positivt, men var asymptomatiske og ble behandlet for andre tilstander.

– Mine kollegaer og jeg har alle lagt merke til hvor mange pasienter som slipper oksygenbehandling, sier Dr. Fareed Abdullah, forsker og infeksjonslege.

– De siste 18 månedene kunne du gå inn på hvilken som helst koronaavdeling og høre oksygenet suse, og ventilatorene pipe. Men nå er det som hvilken som helst annen avdeling, sier han.

