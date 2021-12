Aktoratet avslutter bevisførselen i Maxwell-saken

utenriks

En av de fornærmede i saken vitnet tidligere på dagen i retten om hvordan Maxwell og Epstein forgrep seg på henne da hun besøkte Epsteins ranch i New Mexico i 1996. Hun var da 16 år gammel.

Dommeren i saken kaller inn juryen på nytt på torsdag for å høre Maxwells advokater legge fram sitt forsvar. 59-åringen nekter for beskyldningene om at hun skal ha bidratt til rekruttere unge jenter inn i seksuelt misbruk.

Det var opprinnelig satt av seks uker til saken, men dommeren har antydet at prosedyrene i saken kan begynne allerede 20. desember, avhengig av hvor lang tid forsvarerne bruker.

