Australia sliter med skogbranner i vest og flom i øst

De siste ukene har det vært temperaturer opp mot 40 grader og veldig tørre forhold langs vestkysten. Store områder står nå i brann, men foreløpig er det ikke meldt om skadde eller ødelagte hjem.

– Handle umiddelbart for å overleve, lyder beskjeden fra australske brann- og krisemyndigheter.

På den andre siden av landet har store mengder nedbør over lang tid skapt store problemer. Det har ikke regnet så mye på 122 år, ifølge meteorologene. Nå er det flom flere steder i New South Wales, og i Sydney-området har det regnet over 21 centimeter nedbør det siste døgnet.

Klimaendringene har ført til at Australias ekstremvær har forverret seg, ifølge forskere.

