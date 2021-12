Rapport: Legemiddelindustrien presser prisene til værs i USA

utenriks

Rapporten er et resultat av en tre år lang komitéundersøkelse i Kongressen i Washington, og ble offentliggjort fredag.

Den fokuserer på ti legemiddelprodusenter som anklages for å ha hevet prisene på legemidler med nesten fire ganger inflasjonsraten de siste fem årene.

– Rapporten bekrefter at legemiddelindustrien har sett seg ut USA for å øke prisene på legemidler kraftig, samtidig som prisene stagnerer eller kuttes i resten av verden, heter det.

Prisene økte 250 ganger

For tolv ulike legemidler som ble undersøkt av kongresskomiteen, økte produsentene prisene mer enn 250 ganger fra 2016 til 2021, samtidig som sjefene i selskapene som produserte dem hadde lønninger på til sammen nesten 800 millioner dollar, som svarer til 7 milliarder norske kroner.

– Komiteens rapport har avslørt legemiddelindustriens urettferdige, urettmessige, og stadig økende legemiddelpriser, sier kongressrepresentant Carolyn Maloney, som ledet undersøkelsen.

Prisene på legemidler i USA har irritert politikerne i årevis, da landet har de høyeste årlige helseutgiftene blant verdens industriland, på omtrent 11.000 dollar (98.000 kroner) per innbygger. Legemidler utgjør en stor del av denne kostnaden.

Justeringer

Rapporten trekker blant annet fram legemiddelprodusenten Pfizers smertestillende middel Lyrica, som koster fire ganger mer enn hva det gjorde i 2004. Komiteen anklager selskapene for å gi legemidlene små justeringer for å få et nytt patent, og deretter sørge for at pasientene bytter til den nye, dyrere versjonen.

Også legemiddelprodusentenes påstand om at prisøkningene er til gode for utviklingen av nye og bedre legemidler blir avvist i rapporten.

Der argumenteres det heller for at legemiddelprodusentene har brukt en betydelig del av forskningspengene sine på å utvide markedsmonopol og undertrykke konkurranse.

