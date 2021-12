Omikron-varianten resulterer i langt færre dødsfall

utenriks

Den sørafrikanske legen Unben Pillay har de siste ukene tatt imot flere titall koronasmittede pasienter daglig, men han har ennå ikke måttet sende noen av dem på sykehus.

Omikron-varianten av viruset, som de siste ukene har spredt seg raskt i Sør-Afrika, gir mildere sykdom og fører til færre innleggelser og dødsfall enn det delta-varianten gjorde, konstaterer Pillay og andre sørafrikanske leger.

– Folk ser ut til å være i stand til å håndtere sykdommen hjemme. De fleste blir friske i løpet av isolasjonsperioden på 10 til 14 dager, sier han.

Det gjelder også eldre pasienter og dem med underliggende helseproblemer som øker risikoen for alvorlig sykdom ved koronasmitte, ifølge Pillay.

90 prosent

Pillay praktiserer i Gauteng-provinsen, som med 16 millioner innbyggere er Sør-Afrikas mest folkerike og inkluderer landets største by Johannesburg og hovedstaden Pretoria.

Gauteng opplevde den første uka i desember en økning på 400 prosent i antallet nye smittetilfeller, og omikron-varianten utgjorde 90 prosent av dem.

Mens pasienter smittet av delta-varianten har lave oksygenverdier i blodet og vansker med å puste, har omikron-smittede mildere, influensalignende symptomer som hoste og smerter i ledd og muskler, forteller han.

Langt færre

En rapport fra Sør-Afrikas institutt for smittsomme sykdommer viser at bare 30 prosent av alle som er innlagt med covid-19 de siste ukene, har vært alvorlig syke. Det er under halvparten så mange som under tidligere smittebølger.

Den gjennomsnittlige liggetiden for covid-19-pasienter er også betydelig kortere, 2,8 dager mot 8 dager tidligere.

Bare 3 prosent av pasientene som er innlagt med covid-19 i Sør-Afrika de siste ukene, døde. Under tidligere smittebølger var andelen rundt 20 prosent.

Fortsatt tidlig

– Slik det nå ser ut så tyder så å si alt på at omikron-varianten gir mildere sykdom, sier lederen for det sørafrikanske folkehelseinstituttet, Willem Hanekom.

– Men det er fortsatt tidlig og vi trenger endelige data. Sykehusinnleggelser og dødsfall skjer ofte senere, og vi er fortsatt bare to uker inne i denne bølgen, advarer han.

