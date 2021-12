California-guvernør vil bruke Texas' abortlov som mønster for lov om våpenkontroll

utenriks

Det skal skje etter samme modell som abortloven i Texas. Den forbyr aborter etter sjette uke i svangerskapet og verken voldtekt eller incest gir rett til unntak.

Det spesielle med loven er at den åpner for at private borgere kan saksøke abortleger og andre som hjelper kvinner å ta abort.

USAs høyesterett har så langt latt loven stå. Domstolen domineres av konservative dommere etter at tidligere president Donald Trump fikk utnevne tre i løpet av sin presidenttid.

California-guvernør Newsom er blant dem som har reagert på loven og høyesteretts avgjørelser. I delstaten har enkelte kategorier skytevåpen vært forbudt i årtier, men i juni ble forbudet omgjort av en føderal dommer som mente det var i strid med grunnloven. I dommen ble våpen som halvautomatiske AR-15 rifler, sammenlignet med lommekniver.

– Hvis det er slik at delstatene nå kan skjerme lover fra gjennomgang av føderale domstoler som sammenligner angrepsvåpen med sveitsiske lommekniver, så skal California bruke den autoriteten til å beskytte folks liv, der Texas har brukt den til å sette kvinner i fare, heter det i en uttalelse fra guvernørens kontor.

(©NTB)