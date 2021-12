En safir på 310 kilo ble vist fram på Sri Lanka søndag

utenriks

Safirer på denne størrelsen skal være ekstremt sjeldne, ifølge srilankiske geologer. Edelstenen ble funnet for omtrent tre måneder siden, i et område nær byen Ratnapura sør i landet. Området er kjent for å være rikt på edelstener.

Edelstener er en viktig eksportvare for Sri Lanka. I fjor brakte handelen om lag en halv milliard dollar til landet.

Flere kjente personer har vært prydet med safirer fra Sri Lanka opp gjennom. Prinsesse Dianas forlovelsesring var innsatt med en safir fra Sri Lanka. Den har senere blitt gitt videre til prins Williams kone Catherine, hertuginnen av Cambridge.

