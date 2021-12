Scholz tatt imot med æresvakt i Polen

utenriks

Besøket er et av de første Scholz gjennomfører som tysk statsminister. Fredag var han innom både Paris og Brussel.

Frankrike er tradisjonelt sett det første stoppestedet for en ny tysk regjeringssjef, men Tysklands nest største nabo Polen er også gjerne høyt prioritert.

Den bitre konflikten mellom Polen og EU om rettsvesenets uavhengighet i landet blir et tema på møtene mellom de to statsministrene. Scholz understreket likevel i et intervju med kanalen ARD lørdag at det først og fremst dreier seg om «et vennlig besøk til en vennlig nasjon».

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock var i Warszawa fredag.

