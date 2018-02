– Viktig med kontakt med Stortinget

nyheter

Denne uka besøkte stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) Skjervøy kommune. Han besøkte blant annet Årvikbruket i Årviksand.

– Nå er vi i den situasjonen på Stortinget at vi blir viktige i mange saker fremover. Ørjan Albrigtsen er den eneste KrF-ordføreren her i Troms og Skjervøy er en viktig kommune når det gjelder fiskeri og havbruk, sier Reiten om grunnen til besøket i Nord-Troms.

– Det var interessant å få snakket med de på fiskemottaket. Det er forferdelig viktig for KrF som distriktsparti å stå opp for den delen av fiskeflåten som sikrer aktivitet også i de mindre distriktskommunene, sier Reitan.

Ørjan Albrigtsen sier at han syns det er viktig å ha kontakt med makta i Oslo.

– Ja, for meg er det viktig å få stortingspolitikere til Skjervøy for å vise de utfordringene vi står ovenfor. Reitan sitter i næringskomiteen og de skal ta flere avgjørelser fremover som blir viktige for oss – blant annet innenfor fiskeri og samferdsel. Da er det viktig for oss å synliggjøre hvor viktig fiskeriene er for vår kommune og vår region, sier Albrigtsen, og nevner blant annet usikkerheten med tanke på fiskerihavnene og overføring til fylkene.

– Hvis det skal skje er det utrolig viktig at det følger penger med, sier ordføreren.