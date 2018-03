Gunnar fra Lyngen ble årets kjøkkensjef

nyheter

Det sier Gunnar Jensen på telefon fra Bergen lørdag kveld. Tidligere i dag ble han overrasket med den gjeve prisen «årets kjøkkensjef».

I helga er han deltager på landsmøtet i Norges kokkemesteres landsforening, et møte der folk fra alle laugene i landet møtes. Til sammen er det rundt 1.500 medlemmer i foreningen, og ifølge Jensen har ikek prisen blitt delt ut til en Tromsø-kokk siden harald Brox som jobbet på Grand fikk den for over 20 år siden.

– Jeg er veldig glad og veldig rørt. Det er en stor ære å få en slik utmerkelse, det henger veldig høyt i kokke-Norge, sier Jensen som jobbe rpå Mathallen i Tromsø.

Selv har Jensen vært laugsmedlem siden 2012, og kjenner godt til tradisjonen om å dele ut prisen under lunsjen på landsmøtet. Men han var likevel ikke forberedt på at det skulle bli han som fikk prisen i år.

– Kriteriene for å få prisen er vel at personen skal ha utmerket seg nasjonalt og internasjonalt, og blitt lagt merke til for den jobben man gjør. jeg ble veldig overrasket da jeg fikk prisen, men samtidig er det veldig morsomt. Det tyder jo på at det man gjør blir både prissatt og lagt merke til, sier Jensen og legger til at han synes jobben lauget gjør med å ta vare på tradisjoner og rekruttering til faget er svært viktig.

– Selv om dette er stas, så synes jeg nesten at den prisen lærlingene mine fikk tidligere i vinter, da de vant NM for kokkelærlinger, henger enda høyere. Også må jeg jo berømme de folkene jeg jobber sammen med på Mathallen. Denne prisen må deles med de ansatte der, som står på der og lar meg gjøre litt annet arbeid mens de jobber hardt i restauranten, sier han og skyter inn:

– Også må jeg takke familien min hjemme som lar meg gjøre dette, selv om de kanskje ville ha ønsket at jeg var litt mer hjemme.