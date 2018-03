– Vi skjønte straks at det her var muligheter

nyheter

For aller første gang er Nord-Troms Museum tildelt støtte fra Norsk Museumsfond. Dette til prosjektet som heter «Mitt Syria».

– Det henger høyt å få støtte fra Museumsfondet, og prosjektet vårt er blant de som har fått størst tildeling i år. Det er en stor glede å se at vi blir lagt merke til i en nasjonal sammenheng, opplyser formidler i Nord-Troms Museum, Kristin Mellem i en pressemelding.

Prosjektet er en musikkfortelling som skal vise et Syria slik syrerne selv ønsker å fortelle om landet. Fortellingen vil bli vist i skoleklasser, på språkkafeer og arbeidsplasser.

– Syria er et spennende land med mange kulturer, og mennesker som har levd side om side siden tidenes morgen. Folk fra Syria er ofte velutdannet, og har mye trening i å leve i et sammensatt kulturelt mangfold, sier Mellem.

Øynet muligheten

Med seg på laget har Nord-Troms Museum to unge syrere, Ahmad Jarbouh på syriske, tradisjonelle trommer og Rankeen Chacho på vokal. Disse to skal sammen med Mellem formidle minner, rytmer, melodier og framtidstanker. Prosjektet involverer også kulturskoler i regionen.

Ahmed kom i høst til museet for å lære norsk, gjennom sitt introduksjonsprogram for flyktninger. Han har i tillegg til å spille trommer også studert arkeologi ved universitetet i Damaskus.

– Vi skjønte straks at det her kunne være muligheter for en større gevinst enn bare norskopplæring, forteller Mellem.

Ønsker sterkere samhandling

Prosjektet har som formål å inspirere til samhandling mellom flyktninger og resten av befolkningen.

– Nord-Troms Museum er det eneste museet i landet som har hovedfokus på formidling av De tre stammers kulturmøte. I våre områder har vi århundrers erfaring med flerkulturelt samkvem. Som folk har vi gjennomlevd evakuering og nedbrenning, og har erfart storsamfunnets blikk på minoritetene.

– Vi tror at vår samiske, kvenske og norske bakgrunn kan gi et spennende utgangspunkt for å forstå andre folkegrupper.

Ungdommens fylkesråd og ordfører i Kåfjord, Svein O. Leiros, har sagt seg villig til å stille som fadder for prosjektet – som også ønsker å involvere på politisk nivå i regionen.